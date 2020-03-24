24 Mart 2020, Salı

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim

Süper Lig'in ikinci yarısında yakalıdığı çıkışta yeniden zirve yarışına dahil olan ve 26 hafta sonunda topladığı 50 puanla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Corona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen ve bu doğrultuda oyuncu arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda teknik heyetin listesindeki 10 isim ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 20:20
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim

Sezonun sona ermesiyle birlikte hem iç hem de dış transferde radikal kararlar alması beklenen Cimbom'da teknik heyetin raporu doğrultusunda girişimler başladı.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim

Takımdaki 30 yaş üstü oyuncuları göndererek kadrosunu gençleştirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda Marcao, Belhanda ve Feghouli gibi isimler satış listesine konarak transfer için kaynak yaratılmaya çalışılacak.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim

Teknik direktör Fatih Terim'in "Bundan sonra transferde geleceği yatırım yapacağız." açıklamasının ardından Saracchi ve Onyekuru'yu kadrosuna katan Aslan, sezon sonunda da aynı stratejiyi uygulamayı amaçlıyor.

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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim

Takvim'in haberine göre, bu doğrultuda oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'da teknik heyetin listesindeki 10 oyuncu ortaya çıktı. İşte o isimler:

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