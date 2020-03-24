24 Mart 2020, Salı
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Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim
Süper Lig'in ikinci yarısında yakalıdığı çıkışta yeniden zirve yarışına dahil olan ve 26 hafta sonunda topladığı 50 puanla lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Corona virüs salgını nedeniyle lige verilen arayı fırsata çevirmek isteyen ve bu doğrultuda oyuncu arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda teknik heyetin listesindeki 10 isim ortaya çıktı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...
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