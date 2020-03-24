24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Başkan Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı

Başkan Erdoğan'dan G.Saray'a geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı koronavirüs testi pozitif çıkan Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan koronavirüs testi pozitif çıkan Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Terim ve Albayrak'a yapılan Coronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ve tedavi altına alındıkları duyurulmuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile Futbol A Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'i telefonla arayarak, şifa dileklerini iletti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Albayrak ve Terim ailesi ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Son dakika! Hastaneden açıklama var! İşte Fatih Terim'in son durumu

TERİM'İN KALDIĞI HASTANEDEN AÇIKLAMA

Fatih Terim'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden ilk açıklama gelmiş sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmişti. Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

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