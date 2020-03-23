Galatasaray'da Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala'nın corona virüsü test sonuçları belli oldu
Son dakika haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim korona virüse yakalandı. Bu olayın ardından gözler teknik ekip ve futbolculara çevrildi. Alınan bilgiye göre Terim'in yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin'in testleri negatif çıktı. Sarı-kırmızılı futbolculardan ise hastalığa ilişkin henüz bir haber gelmedi.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından yardımcı antrenörler Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın da corona virüs testlerinin pozitif çıktığı iddia edilmişti. Edinilen bilgiye göre, Hasan Şaş, Levent Şahin ve Ümit Davala'nın koronavirüs testleri negatif çıktı.
ÜMİT DAVALA'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüs testinin pozitif çıktığına dair iddiaları yalanladı.
İşte o paylaşım:
HASAN ŞAŞ: GAYET İYİYİM
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, korona virüse yakalandığı iddialarını yalanlayarak, "Ben gayet iyiyim" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından deneyimli çalıştırıcının yardımcısı Hasan Şaş'tan da bir açıklama geldi. Şaş, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Ben gayet iyiyim. Testlerim normal. Yeni başarılarda görüşmek üzere" şeklinde konuştu.
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