Galatasaray’dan ‘teşekkür’ mesajı

Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray bir açıklama yayımladı. Yapılan paylaşımda, "aşından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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Liglerin ertelenmesininardındanGalatasaray biraçıklama yayımladı.Sarı-kırmızılı kulüpyayınladığı mesajda,"Sahada mücadele edentüm spor ailesinin sağlığınıgözeten bu haklı ve doğrukarar için Spor Bakanlığımıza,ilgili tüm Federasyonve Kurullara, başından beriliglerin ertelenmesi gerektiğinisavunan Kulüp olarakteşekkür eder, salgın riskininkalkmasıyla maçların tekraroynanacağı ortama en kısazamanda dönülmesini temenniederiz" denildi.