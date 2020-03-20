20 Mart 2020, Cuma
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Galatasaray’dan ‘teşekkür’ mesajı
Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray bir açıklama yayımladı. Yapılan paylaşımda, "aşından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Liglerin ertelenmesinin ardından Galatasaray bir açıklama yayımladı. Sarı-kırmızılı kulüp yayınladığı mesajda, "Sahada mücadele eden tüm spor ailesinin sağlığını gözeten bu haklı ve doğru karar için Spor Bakanlığımıza, ilgili tüm Federasyon ve Kurullara, başından beri liglerin ertelenmesi gerektiğini savunan Kulüp olarak teşekkür eder, salgın riskinin kalkmasıyla maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ederiz" denildi.
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