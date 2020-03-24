Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj

Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, corona virüsü testleri pozitif çıkan ve tedavileri süren Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda tecrübeli futbolcu, hocası için Hocam, biz bu yolda birlikte yürüdük; hep beraberdik. Bunu da geride bırakacağız, biliyorum. Şimdi, sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğiniz öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Selçuk İnan, yapılan testler sonucu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandıkları açıklanan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve ve teknik direktör Fatih Terim ile ilgili mesaj paylaştı. İnan, sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda duygu dolu ifadeler kullandı.

İşte o paylaşım:





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