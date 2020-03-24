24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj

Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

kaptanı , corona virüsü testleri pozitif çıkan ve tedavileri süren Galatasaray İkinci Başkanı ve teknik direktör 'e geçmiş olsun mesajı gönderdi. Sarı-kırmızılı takımın hesabından yapılan paylaşımda tecrübeli futbolcu, hocası için Hocam, biz bu yolda birlikte yürüdük; hep beraberdik. Bunu da geride bırakacağız, biliyorum. Şimdi, sizin güçlü olmanızın ve bize verdiğiniz öğütleri gerçeğe dönüştürmenizin zamanı." ifadelerini kullandı.

'ın tecrübeli futbolcusu , yapılan testler sonucu yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandıkları açıklanan ikinci başkan ve ve teknik direktör ile ilgili mesaj paylaştı. İnan, sarı-kırmızılı takımın hesabından yapılan paylaşımda duygu dolu ifadeler kullandı.

İşte o paylaşım:


Yusuf Günay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama haberin devamı

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