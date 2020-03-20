20 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Muslera devleşti

Muslera devleşti
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.03.2020

G.Saray'ın olmazsa olmazı bu sezon adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Fenerbahçe maçında Mehmet Ekici, karşısında Flavio, Sivas maçında Emre Kılınç'ın penaltısı ve Mert Hakan'ın şutu, Beşiktaş derbisinde ise Nkodou'unun karşı karşıya net vuruşunu çıkartarak kalesine duvar ördü.

G.Saray'ın olmazsa olmazı bu sezon adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Fenerbahçe maçında Mehmet Ekici, karşısında Flavio, Sivas maçında Emre Kılınç'ın penaltısı ve Mert Hakan'ın şutu, Beşiktaş derbisinde ise Nkodou'unun karşı karşıya net vuruşunu çıkartarak kalesine duvar ördü.

12 MAÇTA KAPATTI

Son olarak Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan ve ezeli rakibine gol izni vermeyen Galatasaray, bu sezon oynadığı 27 maçın 12'sinde kalesini gole kapattı.

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