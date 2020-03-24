24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e destek mesajı

Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e destek mesajı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.03.2020

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup forması giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, corona virüsü testi pozitif çıkan 'e hesabı üzerinden geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Mert Hakan Yandaş'tan paylaşımı geldi. Galatasaray'ın deneyimli Fatih Terim, hesabından bir paylaşım yaparak corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişme ülke basınında geniş yer tutarken, spor camiasından da destek mesajları gelmişti. Bu mesajlara bir yenisi forması giyen Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Başarılı futbolcu, kulübünün yapmış olduğu Fatih Terim mesajını alıntılayarak deneyimli teknik adama destek oldu.

İşte o paylaşım:

Galatasaray'da 3. corona virüsü alarmı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray'da 3. corona virüsü alarmı! Galatasaray'da 3. corona virüsü alarmı!
Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj Selçuk İnan'dan Fatih Terim'e duygusal mesaj
Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör