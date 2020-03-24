Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim'e destek mesajı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forması giyen ve adı sık sık Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, corona virüsü testi pozitif çıkan Fatih Terim'e sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim paylaşımı geldi. Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişme ülke basınında geniş yer tutarken, spor camiasından da destek mesajları gelmişti. Bu mesajlara bir yenisi Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Başarılı futbolcu, kulübünün yapmış olduğu Fatih Terim mesajını alıntılayarak deneyimli teknik adama destek oldu.

İşte o paylaşım:

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