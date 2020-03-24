24 Mart 2020, Salı
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Corona virüsü testine giren Yusuf Günay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
Son dakika haberine göre; Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından başkan Mustafa Cengiz ile corona virüsü testine tabi tutulan Galatasaray Başkan Yardımcısıi Yusuf Günay, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili açıklama yapan Günay, "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
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