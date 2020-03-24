24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Corona virüsü testine giren Yusuf Günay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yusuf Günay'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

Son dakika haberine göre; İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör 'in corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından başkan ile corona virüsü testine tabi tutulan Galatasaray Başkan Yardımcısıi , sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili açıklama yapan Günay, "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
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