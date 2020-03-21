21 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Mbaye Diagne İngiltere’ye

Mbaye Diagne İngiltere’ye
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Cimbom'un Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne burada da tutunamamıştı. Senegalli futbolcu için piyango gibi haber İngiltere'den geldi. Championship'te zirve mücadelesi veren ekiplerden 'in 28 yaşındaki yıldızı istediği belirtildi. Sezon sonunda Galatasaray'a teklif götürecekler. Aslan buradan ciddi manada bir gelir bekliyor.

Cimbom'un Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne burada da tutunamamıştı. Senegalli futbolcu için piyango gibi haber İngiltere'den geldi. Championship'te zirve mücadelesi veren ekiplerden 'in 28 yaşındaki yıldızı istediği belirtildi. Sezon sonunda Galatasaray'a teklif götürecekler. Aslan buradan ciddi manada bir gelir bekliyor.
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