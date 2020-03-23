24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

TFF'den Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı

TFF'den Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun mesajı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

(), yeni tip corona virüsü (Covid-19) testleri pozitif çıkan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Corona virüsü testleri pozitif çıkan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Resmi siteden yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Spor Kulübü'nün önce 2. Başkanı Sayın Abdurrahim Albayrak, daha sonra da Teknik Direktör Sayın Fatih Terim'in koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sayın Fatih Terim ve Sayın Abdurrahim Albayrak'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşacaklarına inanıyoruz. Terim ve Albayrak aileleri ile Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

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