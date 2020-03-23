24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Radamel Falcao’dan Fatih Terim’e mesaj: Daha iyi dönmeni diliyorum

Falcao’dan Terim’e mesaj: Daha iyi dönmeni diliyorum
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Galatasaraylı futbolcu , korona virüs testi pozitif çıkan için destek mesajı yayımladı. Kolombiyalı golcü, hesabından deneyimli çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaştı ve altına, “Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için” notunu yazdı.

Galatasaraylı futbolcu , korona virüs testi pozitif çıkan için destek mesajı yayımladı.

Kolombiyalı golcü, hesabından deneyimli çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaştı ve altına, "Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için" notunu yazdı.

Ünlü doktor açıkladı! haberin devamı

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