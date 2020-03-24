Gürkan Kubilay: Fatih Terim'in ekstra rahatsızlığı yoksa hastalığı rahat atlatır

A Spor yorumcusu ve İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Gürkan Kubilay, corona virüsüne yakalandığını açıklayan teknik direktör Fatih Terim'in tansiyon, kalp ve şeker gibi ekstra hastalıklarının olmadığı takdirde hastalığı rahat bir şekilde atlayacağını söyledi.

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