19 Mart 2020, Perşembe
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Diagne'nin aklı Galatasaray'da
Galatasaray'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge'e kiraladığı ancak Belçika ekibinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı takıma dönmek için gün sayıyor.
Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne, yeniden Galatasaray'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Club Brugge'de kadro dışı bırakıldıktan sonra iki kulübün anlaşmasıyla yeniden antrenmanlara çıkmaya başlayan golcü futbolcunun, geleceği merak ediliyordu. Belçika basınından Het Nieuwsblad'ın haberine göre Diagne'nin öncelikli tercihi Galatasaray olacak. Senegalli golcünün sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtildi.
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