19 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Diagne'nin aklı Galatasaray'da

Diagne'nin aklı Cimbom'da
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden 'e kiraladığı ancak Belçika ekibinde disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan , sarı-kırmızılı takıma dönmek için gün sayıyor.

'e kiralanan , yeniden 'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Club Brugge'de kadro dışı bırakıldıktan sonra iki kulübün anlaşmasıyla yeniden antrenmanlara çıkmaya başlayan golcü futbolcunun, geleceği merak ediliyordu. Belçika basınından Het Nieuwsblad'ın haberine göre Diagne'nin öncelikli tercihi Galatasaray olacak. Senegalli golcünün sarı-kırmızılı takıma dönmek istediği belirtildi.

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