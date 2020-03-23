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GALATASARAY

Fiorentina'dan Fatih Terim'e destek!

Fiorentina'dan Fatih Terim'e destek!
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Giriş Tarihi: 24.03.2020

İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Fiorentina, 2000-2001 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Fiorentina Kulübü tarafından Fatih Terim'in üzerinden corona virüsüne yakalandığını duyurduğu mesaja yapılan yorumda, "Forza Imperatore" (Haydi İmparator) ifadesi kullanıldı.

'in corona virüs testinin pozitif çıkması futbol camiası tarafından üzüntüyle karşılanırken, birçok kulüp de deneyimli teknik adama destek mesajları gönderiyor...

Terim'in 2000-2001 sezonunda çalıştırdığı İtalya'nın Fiorentina kulübü de hesabından paylaştığı fotoğrafla demeyimli hocaya dester verdi. Mor Menekşeler'in paylaşımında Terim'in Fiorentina formasıyla çektirdiği fotoğraf kullanılarak 'Forza Imperatore' ifadelerine yer verildi.

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