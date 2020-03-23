Fiorentina'dan Fatih Terim'e destek!

Galatasaraylı futbolcu Radamel Falcao, korona virüs testi pozitif çıkan Fatih Terim için destek mesajı yayımladı. Kolombiyalı golcü, sosyal medya hesabından deneyimli çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaştı ve altına, "Dualarım ve arzularım iyi bir geri dönüş için" notunu yazdı.