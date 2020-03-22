Galatasaray'dan koronavirüse özel logo!
Galatasaray, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için logosunda değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesabındaki kullanıcı adında da harfler birer boşluk bırakılarak yazıldı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemizi de etkisi altına aldı. Bu kapsamda spor kulüpleri de 'Evde Kal' kampanyasına destek olmaya devam ediyor.
Galatasaray, bu kampanyaya destek olmak ve farkındalık yaratmak için resmi sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adını birer boşluk bırakarak yazdı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca logosundaki G ve S harflerini de ayırdığı kısa bir video paylaştı.
KAYSERİSPOR DA AKIMA KATILDI!
Bir diğer Süper Lig takımı Hes Kablo Kayserispor da, resmi sosyal medya hesabından "Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza #SosyalMesafe koymayı unutmayın." ifadeleriyle logosundaki harfleri ayırdığı bir görsel paylaştı.
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