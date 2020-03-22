22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan koronavirüse özel logo!

Galatasaray'dan koronavirüse özel logo!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

, salgınına dikkat çekmek için logosunda değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımın hesabındaki kullanıcı adında da harfler birer boşluk bırakılarak yazıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan , ülkemizi de etkisi altına aldı. Bu kapsamda spor kulüpleri de 'Evde Kal' kampanyasına destek olmaya devam ediyor.

, bu kampanyaya destek olmak ve farkındalık yaratmak için resmi hesaplarındaki kullanıcı adını birer boşluk bırakarak yazdı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca logosundaki G ve S harflerini de ayırdığı kısa bir video paylaştı.

KAYSERİSPOR DA AKIMA KATILDI!

Bir diğer takımı Hes Kablo da, resmi sosyal medya hesabından "Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza #SosyalMesafe koymayı unutmayın." ifadeleriyle logosundaki harfleri ayırdığı bir görsel paylaştı.

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