23 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Ryan Babel'in akıbetini eski takım arkadaşı duyurdu! "Gelecek sezon..."

Babel'in akıbetini eski takım arkadaşı duyurdu! Gelecek sezon...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Galatasaray'ın yaz döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı , sarı-kırmızılı takımda istenilen performansı gösteremeyince devre arasında Ajax'a kiralanmıştı. Babel'in eski takım arkadaşı Hedwiges Maduro deneyimli oyuncunun gelecek sezonda Ajax'ta devam etmeyeceğini düşündüğünü ifade etti.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak performansından memnun kalmadığı , ocak ayı döneminde Ligi ekiplerinden Ajax'a kiralanmıştı. Burada da beklentileri karşılayamayan tecrübeli oyuncu hakkında eski takım arkadaşı Hedwiges Maduro sürpriz bir açıklama yaptı.

Maduro, "Babel'in Ajax'a dönüşünü anlıyorum. Hem takım hem de kendisi için mantıklı bir seçimdi. Eğer lig devam etseydi hem kendisi hem Ajax'ın geleceği için de iyi olacaktı. Başka oyuncularda olmayan belirgin özellikleri var. Ancak Avrupa Şampiyonası'nda Bergwijn ve Malen gibi genç oyuncuların da varlığı ile Babel için zor olacağını düşünüyorum. Yaşı da ilerledi. Sanmıyorum ki Ajax gelecek sezon onunla devam etsin" ifadelerini kullandı.

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