Barcelona'dan Galatasaray'a müjde! Transfer...

Corona virüsü nedeniyle Avrupa'daki büyük liglerin askıya alınmasıyla birlikte takımlar gelecek sezonun planlamasına başladı. İspanyol devi Barcelona da yeni sezon öncesi kadrosuna takviye yapmak için kollarını sıvadı. Katalan basını, Porto forması giyen Alex Telles'i Barcelona'nın istediğini yazdı. İşte detaylar...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını liglerin ertelenmesine neden oldu. Takımlar da bu boşluğu fırsat bilerek gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı.

Katalan basınından Sport, Barcelona'nın yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ismi duyurdu. İddiaya göre Barça, bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında dolacak olan Telles'in serbest kalma bedeli ise 40 milyon Euro... Bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek.

Kariyerine Juventude takımında başlayan Telles, Inter ve Galatasaray'da top koşturduktan sonra 2016 yılında Portekiz'in yolunu tutmuştu.

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