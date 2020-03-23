24 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 Giriş Tarihi: 24.03.2020

Milli futbolcu , hem Galatasaray'da hem de A Milli Futbol Takımı'nda hocalığını yapmış olan 'in corona virüsüne yakalanmasının ardından bir geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Corona virüs testi pozitif çıkan 'e bir geçmiş olsun mesajı da eski öğrencisi 'dan geldi. Arda Turan, hesabından Fatih Terim ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak altına şu notu düştü:

"Aslan hocam Fatih Terim'e, Abdurrahim ağabey ve sevgili eşine, Fenerbahçeli sporcu arkadaşlarıma, tüm ülkemizde hastalarımıza acil şifalar diyorum. Onun vazgeçmeme huyu, başarma azmi, bu hastalığın da üstesinden gelecektir. Her zaman olduğu gibi bize örnek ve liderlik edecektir. Hep beraber önlemlere uyalım. Bu mücadeleyi beraber kazanacağız."

Süper Lig ekiplerinden Terim'e geçmiş olsun mesajarı haberin devamı

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