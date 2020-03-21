21 Mart 2020, Cumartesi

FUTBOL

Arda Turan böyle açıkladı! "Fatih Terim ve Galatasaray..."

Arda Turan böyle açıkladı! Fatih Terim ve Galatasaray...
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 Giriş Tarihi: 21.03.2020

Devre arası döneminde ile sözleşmesini fesheden ve bonservisi 'da bulunan , en az 3-4 yıl daha futbol oynamayı planladığını belirtti. Geçmişinden kesitler paylaşan ve gelecek hedeflerine değinen deneyimli futbolcu, hayatındaki 'en'lere de değindi.

Milli futbolcu, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda en sevdiği yemekten en sevdiği şarkıya, 'dan 'e kadar en'lerini açıkladı. Son olarak Başakşehir'de forma giyen ancak ligin ikinci yarısında 'nın oyuncusu olarak boşta kalan , yaşamındaki en'leri şöyle ifade etti:

En sevdiği yemek: Annemin taze fasulyesi
En sevdiği şehir: Medine
En sevdiği şarkı: Yansın İstanbul ()
Unutamadığı goller: EURO 2008'de İsviçre ve Santiago Bernabeu Stadyumu'nda 'e attığım goller.
Unutamadığın anlar: Chelsea'ye attığım gol ve 'daki son düdük sonrası yaşadığım şampiyonluk sevinci

Yıldız futbolcu kendisine yöneltilen isimler için de şu sözleri söyledi:

Fatih Terim: Baba
Galatasaray: Aşk, tutku
Barcelona: Hayal
Atletico Madrid: Çok büyük sevgi duyuyorum, sırtımı dayadığım bir duvar gibi…
Metin Oktay Tesisleri: Ev
EURO 2008: Başlangıç
UltrAslan: Çok sevdiğim, dostlarımın olduğu ve üye olmasak da zaman zaman mensubu olduğumuz dünyanın en büyük taraftar oluşumu
66 numara: Çocuğun yola başladığı numara
Simeone: Çok büyük hoca, dünyanın en iyi hocalarında birisi
Messi: Dünya tarihinin en büyük oyuncusu
Burak Yılmaz: Bir dost, bir kardeş, sağlam bir arkadaş ve tarihin de en iyi oyuncularında birisi
Aile: Sadakat
Bayrampaşa: Her şey

Mustafa Cengiz'den Arda Turan açıklaması haberin devamı

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