22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Golcü futbolcudan flaş itiraf! "Galatasaray'a gitmek istemedim"

Golcü futbolcudan flaş itiraf! G.Saray'a gitmek istemedim
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 22.03.2020 Giriş Tarihi: 22.03.2020

Ligi ekiplerinden forması giyen golcü oyuncu Ari, Rus basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki futbolcu, 2015/2016 sezonunun ara döneminde 'a transfer olma ihtimalinin olduğu ancak bunu reddettiğini söyledi.

Kariyerini 'nın takımında sürdüren tecrübeli golcü Ari, Rus basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, teklifi aldığı 'a neden gitmek istemediğini de anlattı.

2015/2016 sezonu ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma transfer olma ihtimalinin doğduğunu söyleyen asıllı Rus golcü, "Çin'den teklif almıştım ve anlaşma büyük ölçüde sağlanmıştı. Rusya'da aldığım paranın 3 katını teklif etmişlerdi. Ancak kulübüm (Krasnodar) Çin'e gitmeme izin vermedi ve beni Galatasaray'a satmak istedi. Daha sonra Türkiye ile Rusya arasında bir gerginlik oldu ve savaş çıkabileceği söylendi. O zamanlar Rus vatandaşlığına geçmeyi düşünüyordum ve bu nedenle Galatasaray'a transfer olmak istemedim." dedi.

Bu sezon Krasnodar formasıyla 23 maça çıkan Ari 8 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

ARI KİMDİR?

Tam adı Ariclenes da Silva Ferreira olan futbolcu, 11 Aralık 1985 tarihinde Brezilya'nın Fortaleza kentinde dünyaya geldi. Futbola Fortaleza altyapısında başlayan ve aynı takımla profesyonel kariyerine adım atan golcü oyuncu, Kalmar FF, AZ Alkmaar, ve Lokomotif Moskova formalarını da giydi. 10 yıldır futbol hayatını Rusya'da sürdüren ve Rus vatandaşlığı da bulunan Ari, 2013 yılından bu yana Krasnodar formasını terletiyor. Santrforun yanı sıra her iki kanatta da forma giyebilen 1.80 boyundaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Rusya Milli Takımı'nın formasını 2 kez terleten ve skor katkısı yapamayan Ari'nin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

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