27 Mart 2020, Cuma

GALATASARAY

Niasse'ye corona virüsü azarı! Utanç duyuyorum...

Niasse'ye corona virüsü azarı! Utanç duyuyorum...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2020 Giriş Tarihi: 27.03.2020

Lig’de Everton forması giyen , corona virüsü salgını nedeniyle ülkede yapılan sokağa mecbur kalınmadıkça çıkılmaması şeklindeki uyarıları hiçe saydı.

Lig'de Everton forması giyen , corona virüsü salgını nedeniyle ülkede yapılan sokağa mecbur kalınmadıkça çıkılmaması şeklindeki uyarıları hiçe saydı.

'da yer alan habere göre, yakın bir arkadaşı ve iki kadınla birlikte gezintiye çıkan Oumar Niasse, polis çevirmesinde hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Emniyet kemeri de takmadığı belirtilen Oumar Niasse'ı durduran polis, yıldız futbolcuya "Kuralları çiğnedin. Rezalet! Sen yüz karasısın! Bir futbolcusu olarak buradaki herkesi riske atıyorsun. Ne yaptığını sanıyorsun? Utanç duyuyorum" dedi

Olayın görgü tanığı ise, yaptığı açıklamada "Niasse'ın hiçbir şeye aldırmaması inanılmaz. İnsanların iki kişiden fazla bir araya gelmemeleri söyleniyor. Ancak o arabanın içindeki dört kişi, istedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Türkiye'de Akhisarspor forması da giyen Oumar Niasse, Ege ekibinden 5.5 milyon Euro karşılığında Rusya'nın Lokomotif Moskova takımına transfer olmuştu. İngiltere Premier Lig ekibi Everton, Senagalli futbolcuyu 2016 yılında 18 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

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