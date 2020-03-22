22 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim 19 yaşındaki Stojinovic'i gündemine aldı

Galatasaray'dan savunmaya 19'luk muhafız
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Virüs tehlikesi nedeniyle eve kapanan tecrübeli hoca boş durmuyor. Futbolcu izleme programı üzerinden araştırmalar yapan ’in, Slovenya’dan 19 yaşındaki Stojinovic’i gündemine aldığı ifade edildi.

maçından sonra idmanları iptal eden , evine kurdurduğu WyScout futbolcu izleme programı üzerinden çalışmalarını sürdürüyor. Terim'i günde en az 3-4 maç izlediği özellikle doğru ücretlerle uygun transfer edilebilecek oyuncular üzerinde durduğu öğrenildi.

Şimdiye kadar izlediği birkaç oyuncu için scout ekibinden ek raporlar talep ettiği de gelen bilgiler arasında... Devre arasında yaş ortalamasını düşüren Fatih Terim yaz transfer döneminde de bu hamlesine devam etmeyi planlıyor.

7-8 MAÇINI İZLEDİ

Bu nedenle genç isimlere öncelik veren sarı-kırmızılı teknik adamın, üzerinde durduğu oyunculardan birisinin ise Slovenya U21 'nda oynayan Dusan Stojinovic olduğu bildirildi. Luyindama'nın satılması ihtimali nedeniyle Terim'in 1.87 boyundaki stoperi 7-8 farklı maçta izlediği ve hepsinde de çok beğendiği gelen bilgiler arasında...

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