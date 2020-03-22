Galatasaray'da savunmada Marcao tam 'isabet'

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon devre arası transfer döneminde, Portekiz ekibi Chaves'den 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Marcao, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekti.

Galatasaray'ın Chaves'ten transfer ettiği Marcao, bu sezonki istatistikleriyle göz kamaştırıyor. Brezilyalı stoper yaptığı 1334 isabetli pasla, tüm takımı geride bıraktı.

Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki genç yıldız, 1492 pastan 1334'ünü isabetli kullanarak yüzde 89'luk bir başarı yakaladı. Bu istatistiğiyle Marcao, takım arkadaşlarını solladı.

Marcao ligde Atiba, Elneny, Gustavo ve Vida'dan sonra isabetli pasta 4. durumda bulunuyor. Marcao gibi Victor Ruiz'in de isabetli pasta yüzde 89'luk bir ortalaması bulunuyor.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 34 maçta toplam 3 bin 13 dakika süre aldı.

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