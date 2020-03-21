21 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Personele maddi destek

Personele maddi destek
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Liglerin ertelenmesinin ardından kulübe sıcak para girişi de gecikecek. G.Saraylı futbolcular bu süreçte kulüp personelini unutmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, Florya'daki personelin maaşlarının aksamaması için alacaklarından belli oranda kesinti yapabileceklerini belirttiler.

Liglerin ertelenmesinin ardından kulübe sıcak para girişi de gecikecek. G.Saraylı futbolcular bu süreçte kulüp personelini unutmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, Florya'daki personelin maaşlarının aksamaması için alacaklarından belli oranda kesinti yapabileceklerini belirttiler.
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