Personele maddi destek

Liglerin ertelenmesinin ardından kulübe sıcak para girişi de gecikecek. G.Saraylı futbolcular bu süreçte kulüp personelini unutmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, Florya'daki personelin maaşlarının aksamaması için alacaklarından belli oranda kesinti yapabileceklerini belirttiler.

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Liglerinertelenmesinin ardından kulübe sıcak para girişi de gecikecek. G.Saraylı futbolcular bu süreçte kulüp personelini unutmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, Florya'daki personelin maaşlarının aksamaması için alacaklarından belli oranda kesinti yapabileceklerini belirttiler.