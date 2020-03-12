Tribünlerin sevgilisi Lemina, Galatasaray’da oynamaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Cimbom'un ikinci yarıdaki çıkışında büyük payı olan Mario Lemina derbi maçtan, geleceğine kadar birçok önemli konuda açıklamalarda bulundu. Gabonlu yıldız "Galatasaray'da çok mutluyum. Burayı seviyorum. 2. yarıdan itibaren sahada bambaşka bir Galatasaray var. Beraber oynadıkça otomatiğimiz yerleşti. Birbirimizi daha iyi tanıyoruz ve bunu sahaya yansıtıyoruz. Burada kalmak isterim. Sezon sonu ne olacağına bakacağız" dedi.



TEK İSTEĞİMİZ 3 PUAN

Lemina, "Derbi maça her zamanki gibi iyi hazırlanıyoruz. Bizim için çok önemli bir maç ve tek isteğimiz 3 puan" diye konuştu.

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