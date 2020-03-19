19 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray GSStore mağazalarını kapattı

Galatasaray mağazalarını kapattı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını, ekonomik olarak ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Tedbir kapsamında birçok sektör kepenk indirirken, da bu tedbire uyarak mağazalarını kapattığını açıkladı.

Kulübü, '' salgını nedeniyle tüm mağazalarını kapattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. GSStore'a http://gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz" denildi.


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