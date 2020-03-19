Galatasaray GSStore mağazalarını kapattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ekonomik olarak ülkeleri etkilemeye devam ediyor. Tedbir kapsamında birçok sektör kepenk indirirken, Galatasaray da bu tedbire uyarak GSStore mağazalarını kapattığını açıkladı.

Galatasaray Kulübü, 'koronavirüs' salgını nedeniyle tüm GSStore mağazalarını kapattığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada; "Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı her zaman önceliğimizdir. Bugünden itibaren tüm GSStore mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. GSStore'a http://gsstore.org adresinden ulaşmaya devam edebilirsiniz" denildi.





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