Galatasaray'dan koronavirüs önlemi

Galatasaray'ın sezon başında Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba'dan transfer ettiği ve sezon sonuna kadar İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeira'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, yaptığı açıklamada tüm takımın karantinada olduğunu ve İspanya'daki durumun üzüntü verici olduğunu söyledi.