17 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan koronavirüs önlemi

Galatasaray'dan koronavirüs önlemi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2020

, korona virüs tedbirleri kapsamında , ve ’ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca , ve 'nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."

G.Saraylı futbolcu açıkladı! haberin devamı

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