17 Mart 2020, Salı
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Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
Galatasaray'dan koronavirüs önlemi
Giriş Tarihi: 17.03.2020
Galatasaray, korona virüs tedbirleri kapsamında Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’ndeki tüm sportif ve sosyal faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri'nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."
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