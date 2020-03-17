Galatasaray'dan transfer harekatı! 4 yıldızı bitiriyor...

Sivasspor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan ve Emre Kılınç ile büyük oranda anlaşıldı. Yönetim ayrıca Terim'in istediği Nazım Sangare ve Serdar Gürler için de görüşmelerde bulunuyor...