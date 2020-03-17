18 Mart 2020, Çarşamba
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Galatasaray'dan transfer harekatı! 4 yıldızı bitiriyor...
Sivasspor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan ve Emre Kılınç ile büyük oranda anlaşıldı. Yönetim ayrıca Terim'in istediği Nazım Sangare ve Serdar Gürler için de görüşmelerde bulunuyor...
Giriş Tarihi: 17.03.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 06:35
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