18 Mart 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan transfer harekatı! 4 yıldızı bitiriyor...

Sivasspor formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan ve Emre Kılınç ile büyük oranda anlaşıldı. Yönetim ayrıca Terim'in istediği Nazım Sangare ve Serdar Gürler için de görüşmelerde bulunuyor...

Giriş Tarihi: 17.03.2020 23:48 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 06:35
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Galatasaray'dan transfer harekatı! 4 yıldızı bitiriyor...

Beşiktaş karşısında aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında önemli bir fırsatı kaçıran Galatasaray yeni sezonun planlamasına başladı...

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Galatasaray'dan transfer harekatı! 4 yıldızı bitiriyor...

Sessiz sedasız çalışmalarda bulunan Sarı-Kırmızılılar bu sezon yaşadığı sıkıntıları dikkate alarak özellikle yerli futbolcular üzerinde duruyor.

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Galatasaray'dan transfer harekatı! 4 yıldızı bitiriyor...

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Sivas formasıyla harika bir sezon geçiren Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaştı. İki futbolcu için de bonservis ödenmeyecek.

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Galatasaray'dan transfer harekatı! 4 yıldızı bitiriyor...

BİRÇOK TAKIMIN HEDEFİNDE

Yönetim sezon sonunda Antalya ile sözleşmesi bitecek olan Nazım Sangare ile de görüşüyor. Milli sağ bekle Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın da yakından ilgilendiği belirtiliyor. Göztepe'de kiralık oynuyor

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Galatasaray'dan transfer harekatı! 4 yıldızı bitiriyor...

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Göztepeli Serdar Gürler de listede yer alıyor. İzmir kulübünde kiralık oynayan yıldız futbolcunun Huesca ile 2022'ye kadar sözleşmesi var.

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