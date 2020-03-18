18 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den Henry Onyekuru büyük uyarı!

Terim'den yıldız oyuncuya büyük uyarı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.03.2020

'ın devre arası döneminde kadrosuna kattığı , sol kanattaki dinamizmi arttırmış ve bulunduğu bölgeye hareket katmıştı. 'deki maçında birçok pozisyona giren ve o maçta 1 gol atarak yıldızlaşan Onyekuru, derbiden sonra düşüşe geçti. 22 yaşındaki futbolcu bu maçtan sonra çıktığı , ve karşılaşmalarında beklentileri karşılayamadı.

, devre arası döneminde 'a gelmiş ve sarı-kırmızılılarda kaldığı yerden devam etmişti. Özellikle 'de alınan 3-1'lik karşılaşmada yıldızlaşan Nijeryalı futbolcu, derbiden sonra düşüşe geçti.

Derbiden sonra çıktığı 3 maçta (, ve ) beklentilerin uzağında kalan Onyekuru, birçok fırsatı da harcadı. Takvim'de yer alan habere göre 3 haftardır takımına gol veya asist katkısı yapamayan Onyekuru ile 'in özel olarak görüşme yapacağı belirtiliyor.

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