18 Mart 2020, Çarşamba
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Fatih Terim'den Henry Onyekuru büyük uyarı!
Giriş Tarihi: 18.03.2020
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Henry Onyekuru, sol kanattaki dinamizmi arttırmış ve bulunduğu bölgeye hareket katmıştı. Kadıköy'deki Fenerbahçe maçında birçok pozisyona giren ve o maçta 1 gol atarak yıldızlaşan Onyekuru, derbiden sonra düşüşe geçti. 22 yaşındaki futbolcu bu maçtan sonra çıktığı Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş karşılaşmalarında beklentileri karşılayamadı.
Henry Onyekuru, devre arası transfer döneminde Galatasaray'a gelmiş ve sarı-kırmızılılarda kaldığı yerden devam etmişti. Özellikle Kadıköy'de alınan 3-1'lik karşılaşmada yıldızlaşan Nijeryalı futbolcu, derbiden sonra düşüşe geçti.
Derbiden sonra çıktığı 3 maçta (Gençlerbirliği, Sivasspor ve Beşiktaş) beklentilerin uzağında kalan Onyekuru, birçok fırsatı da harcadı. Takvim'de yer alan habere göre 3 haftardır takımına gol veya asist katkısı yapamayan Onyekuru ile Fatih Terim'in özel olarak görüşme yapacağı belirtiliyor.
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