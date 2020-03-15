Galatasaray parlıyor

Süper Lig'in ikinci yarısında bambaşka bir kimliğe bürünen Galatasaray, 9 maçtır yenilmiyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 29 gol atarken kalesinde sadece 5 gol gördü.

Süper Lig'de son dönemde başarılı bir grafik çizen Galatasaray, bunu skora da yansıttı. Sarıkırmızılılar ligde son oynadığı 9 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı ve 8 kez 3 puanı alan taraf oldu. 1 maçta ise berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada deplasmandaki Çaykur Rizespor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

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