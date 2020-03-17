17 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Gol makinesi durdu

Gol makinesi durdu
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

Galatasaray'ın ikinci yarıdaki çıkışında büyük rol oynayan , başarılı performansını derbiye taşıyamadı.

Galatasaray'ın ikinci yarıdaki çıkışında büyük rol oynayan , başarılı performansını derbiye taşıyamadı. Oynadığı son 7 maçta 8 gol atan Kolombiyalı yıldız, Beşiktaş'ı es geçti. 2 isabetsiz şutu bulunan Falcao oyunun son dakikalarında tarafından kenara alındı ve yerine Florin Andone'a bıraktı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! haberin devamı

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