16 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat edilecek!

Galatasaray'da sakatlık şoku!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 Giriş Tarihi: 16.03.2020

'in 26. haftasında ile 'ın karşı karşıya geldiği derbide elinden sakatlanan 'dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Mücadelede elinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun, sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve ameliyat edileceği açıklandı.

'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'ın elinde kırık tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Ömer Bayram'ın ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.

Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır."

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