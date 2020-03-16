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Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat edilecek!
Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 Giriş Tarihi: 16.03.2020
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbide elinden sakatlanan Ömer Bayram'dan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Mücadelede elinden sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun, sağ el tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve ameliyat edileceği açıklandı.
Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ömer Bayram'ın elinde kırık tespit edildiği bilgisine yer verildi.
Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklama şu şekilde:
"Oyuncumuz Ömer Bayram'ın Beşiktaş ile oynanan maç esnasında düşme sonucu sağ elinde kırık oluşmuş, oyuncumuz karşılaşmayı özel bandajla tamamlamıştır.
Ömer Bayram'ın karşılaşma sonrası yapılan tetkiklerinde sağ el 4. ve 5. metacarplarında (el tarak kemiği) kırık tespit edilmiştir.
Oyuncumuzun önümüzdeki bir iki gün içinde operasyonu planlanacaktır."
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