Galatasaray'da Ömer Bayram ameliyat edilecek!

Süper Lig'in 26. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede gol sesi çıkmazken, sarı-kırmızılılar puanını 50'ye, siyah-beyazlılar ise 44'e yükseltti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, Galatasaray - Beşiktaş maçıyla ilgili flaş yorumlarda bulundu. İşte o yazılar...