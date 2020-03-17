17 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Büyük değişim

Büyük değişim
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2020

, büyük değişikliklerden birisini skor tabelasında yaşadı. İlk 16 haftada sadece 18 gol atabildi.

, büyük değişikliklerden birisini skor tabelasında yaşadı. İlk 16 haftada sadece 18 gol atabildi. Sonrasındaki 10 haftada rakip ağlara 26 gol gönderdi. İlk 16 haftada kalesinde 15 gol gören sarı-kırmızılılar, son 10 haftada sadece 5 gol yedi. Derbide de gole izin vermedi ama gol de atamadı.

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