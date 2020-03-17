17 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Fark kapanacaktı

Fark kapanacaktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Trabzonspor-Başakşehir maçının berabere bitmesiyle 53 puanda bulunan iki rakibiyle farkı kapatma fırsatı yakalayan Galatasaray, bu fırsatı bir kez daha kullanamadı.

Trabzonspor-Başakşehir maçının berabere bitmesiyle 53 puanda bulunan iki rakibiyle farkı kapatma fırsatı yakalayan Galatasaray, bu fırsatı bir kez daha kullanamadı. Beşiktaş'ın 6, Sivas'ın 1 puan üstünde yer alan sarı-kırmızılılar, gelecek hafta deplasmanına gidecek.
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