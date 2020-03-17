Galatasaraylı Valentine Ozornwafor'dan koronavirüs açıklaması: Karantinaya girdik

Galatasaray'ın sezon başında Nijerya ekiplerinden Enyimba Aba'dan transfer ettiği ve sezon sonuna kadar İspanya 2. Lig ekiplerinden Almeira'ya kiraladığı Valentine Ozornwafor, yaptığı açıklamada tüm takımın kişisel karantinada olduğunu ve İspanya'daki durumun üzüntü verici olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın sezon başında 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Enyimba Aba'dan kadrosuna kattığı ve Almeria'ya kiraladığı Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor, dünyayı etkisi altına alan ve İspanya'da da yoğun bir şekilde hissedilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kişisel karantina uyguladıklarını söyledi.

Ozornwafor, koronavirüsün İspanya'yı geniş çaplı etkilediğini belirterek, "Şu anda İspanya'da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ ŞEYLER YAŞANIYOR"

İspanya'daki günlük yaşamı da anlatan Ozornwafor, "Dürüst olmak gerekirse, yaşadığım yerde birkaç süpermarkete gittim ama alacak hiçbir şey yoktu. Tüm raflar boştu, her şey satın alınmıştı. Gerçekten üzüntücü verici şeyler yaşanıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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