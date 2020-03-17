17 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaraylı Valentine Ozornwafor'dan koronavirüs açıklaması: Karantinaya girdik

G.Saraylı futbolcu açıkladı! Koronavirüs nedeniyle karantinaya girdik
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2020

'ın sezon başında ekiplerinden 'dan transfer ettiği ve sezon sonuna kadar 2. Lig ekiplerinden Almeira'ya kiraladığı , yaptığı açıklamada tüm takımın kişisel karantinada olduğunu ve İspanya'daki durumun üzüntü verici olduğunu söyledi.

'ın sezon başında 300 bin Euro bonservis bedeli karşılığında 'dan kadrosuna kattığı ve Almeria'ya kiraladığı Nijeryalı stoper , dünyayı etkisi altına alan ve 'da da yoğun bir şekilde hissedilen yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle kişisel karantina uyguladıklarını söyledi.

Ozornwafor, koronavirüsün İspanya'yı geniş çaplı etkilediğini belirterek, "Şu anda İspanya'da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim." ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜ VERİCİ ŞEYLER YAŞANIYOR"

İspanya'daki günlük yaşamı da anlatan Ozornwafor, "Dürüst olmak gerekirse, yaşadığım yerde birkaç süpermarkete gittim ama alacak hiçbir şey yoktu. Tüm raflar boştu, her şey satın alınmıştı. Gerçekten üzüntücü verici şeyler yaşanıyor." diyerek sözlerini noktaladı.

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