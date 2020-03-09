09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Radamel Falcao'ya milli davet!

Radamel Falcao'ya müjdeli haber!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

, 'nın 2022 Elemeleri'nde oynayacağı ve Şili maçlarının kadrosuna dahil edildi.

'da son dönemde attığı gollerle takımına katkıda bulunan , milli takımdan davet aldı.

Radamel Falcao, 'nın 34 kişilik geniş listesinde yer aldı.

Bu listeden 23 oyuncunun Elemeleri maçlarının kadrolarında bulunabilecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Taraftar isyan etti! Galatasaray forması giyemez Taraftar isyan etti! "Galatasaray forması giyemez"
Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması! Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması!
G.Saray'da yıldız oyuncu sakatlandı! Derbide... G.Saray'da yıldız oyuncu sakatlandı! Derbide...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör