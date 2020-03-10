10 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

En iyisi Feghouli

En iyisi Feghouli
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Galatasaray’ın son dönemde en çok skor üreten oyuncusu. Sivas karşısında Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Sofiane Feghouli, 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştı.

Sivas karşısında Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Sofiane Feghouli, 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştı. Ağustos 2017'den bu yana sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Cezayirli bu süreçte 20 gol attı, 17 de asist yaptı. Toplamda ise 26 gol ve 22 asistle oynadı.

Galatasaray ile 2 Lig, 1 ve 1 de kazanan Feghouli, karşısında 3'ü isabetli 4 şut attı. 2 kilit pas verdi. 69 kez topla buluşup 50 pasta yüzde 88 isabet oranı yakaladı. 6 uzun topundan 5'i yerini buldu. Denediği 2 ara pası da işe yaradı. 3 de defansif hamlede bulundu
Sezonun ikinci yarılarında coşan Feghouli geleneği bozmadı.
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