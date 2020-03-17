Galatasaray'da derbilerin kayıp adamı Younes Belhanda

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Kadıköy derbisinden sonra Beşiktaş derbisinde de ilk 11'de şans verdiği Younes Belhanda, sarı-kırmızılı takımda çıktığı derbilerde takımına katkı sağlayamadı.

Kadıköy derbisinde sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan Younes Belhanda, 84 dakika sahada kalmış ve oyundan çıkarken Deniz Türüç'le girdiği tartışma sonrası kırmızı kart görmüştü.

Sürpriz bir şekilde Beşiktaş derbisine de ilk 11'de başlayan Younes Belhanda, ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans sonrası devre arasında yerini Ömer Bayram'a bırakmıştı.

Faslı futbolcu, Fatih Terim'in verdiği şansları değerlendiremedi ve hayal kırıklığına uğrattı. Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılıların 10 numarası, 3 senelik Galatasaray kariyerinde derbilerde 'sıfır' çekti.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı ligde oynanan 12 derbinin 11'inde sahada olan tecrübeli futbolcu, hepsine ilk 11'de başladığı bu maçlarda ne gol atabildi ne asist yapabildi.

30 yaşındaki futbolcu ayrıca gördüğü 2 kırmızı kartla da takımı zor durumda bıraktı.

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