17 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da derbilerin kayıp adamı Younes Belhanda

Kayıp aranıyor! Belhanda...
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Teknik Direktörü 'in, derbisinden sonra derbisinde de ilk 11'de şans verdiği , sarı-kırmızılı takımda çıktığı derbilerde takımına katkı sağlayamadı.

derbisinde sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan , 84 dakika sahada kalmış ve oyundan çıkarken Deniz Türüç'le girdiği tartışma sonrası görmüştü.

Sürpriz bir şekilde derbisine de ilk 11'de başlayan Younes Belhanda, ilk yarıda gösterdiği etkisiz performans sonrası devre arasında yerini 'a bırakmıştı.

Galatasaray Feghouli ile zirveyi kaçırdı!

Faslı futbolcu, 'in verdiği şansları değerlendiremedi ve hayal kırıklığına uğrattı. Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılıların 10 numarası, 3 senelik kariyerinde derbilerde 'sıfır' çekti.

ve Beşiktaş'a karşı ligde oynanan 12 derbinin 11'inde sahada olan tecrübeli futbolcu, hepsine ilk 11'de başladığı bu maçlarda ne gol atabildi ne asist yapabildi.

30 yaşındaki futbolcu ayrıca gördüğü 2 kırmızı kartla da takımı zor durumda bıraktı.

Galatasaray'da sakatlık şoku! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Feghouli ile zirveyi kaçırdı! Galatasaray Feghouli ile zirveyi kaçırdı!
Beşiktaş Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yara verdi Beşiktaş Galatasaray'a şampiyonluk yolunda yara verdi
Galatasaray'da sakatlık şoku! Galatasaray'da sakatlık şoku!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör