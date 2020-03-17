Galatasaray Feghouli ile zirveyi kaçırdı!
Galatasaray'ın Cezayirli yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezonlarda attığı gollerle takımının şampiyonluğa ulaşmasında büyük bir pay sahibi olmuştu.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu, sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezonlarda gösterdiği performansla, takımına şampiyonluğu getiren isimlerin başında yer almıştı.
Sabah'ın haberine göre; Süper Lig'de 26 hafta sonunda Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile 3 puan fark bulunan Aslan'ın kaderini yine Feghouli çizdi. Cimbom, 2 haftada kaybettiği 4 puanla zirveyi kaçırırken, Feghouli'nin kaçırdığı pozisyonlar maçların kırılma anları oldu.
Sivas'taki maçta sarı-kırmızılı ekip 2-1 öndeyken Samassa ile karşı karşıya kalan Cezayirli futbolcu, şut yerine isabetsiz bir pas atınca Cimbom farkı açamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
30 yaşındaki futbolcu, yine Beşiktaş derbisinde de Karius'tan dönen ve önüne düşen topu penaltı noktasından kaleye gönderemedi. Geçtiğimiz sezonlarda attığı kritik gollerle Galatasaray'ı şampiyon yapan isimlerden olan Feghouli, son iki haftada kaçırdığı gollerle Aslan'ı zirveye taşıyamadı.
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