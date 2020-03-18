18 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Falcao'dan dans şov

Falcao'dan dans şov
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Beşıktaş beraberliği sonrası iki gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular günlerini evlerinde aileleriyle birlikte geçirdi. Kolombiyalı yıldız , eşi ve 3 kızıyla birlikte dans ettiği videoyu hesabından paylaştı.

Beşıktaş beraberliği sonrası iki gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular günlerini evlerinde aileleriyle birlikte geçirdi. Daha önce bu gibi izinlerde yurt dışına çıkan sarı-kırmızılılar, diğer ülkelere göre daha güvenli bir durumda olması nedeniyle bu kez Türkiye'yi tercih etti. Bu durum sosyal medyadaki paylaşımlara da yansıdı. Bunlardan birisi de 'ydu. Eşi ve 3 kızı ile birlikte dans eden Kolombiyalı yıldızın bu eğlenceli dakikaları dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı.
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