18 Mart 2020, Çarşamba
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Falcao'dan dans şov
Giriş Tarihi: 18.03.2020
Beşıktaş beraberliği sonrası iki gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular günlerini evlerinde aileleriyle birlikte geçirdi. Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, eşi ve 3 kızıyla birlikte dans ettiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Beşıktaş beraberliği sonrası iki gün izin yapan Galatasaraylı futbolcular günlerini evlerinde aileleriyle birlikte geçirdi. Daha önce bu gibi izinlerde yurt dışına çıkan sarı-kırmızılılar, diğer ülkelere göre daha güvenli bir durumda olması nedeniyle bu kez Türkiye'yi tercih etti. Bu durum sosyal medyadaki paylaşımlara da yansıdı. Bunlardan birisi de Radamel Falcao'ydu. Eşi ve 3 kızı ile birlikte dans eden Kolombiyalı yıldızın bu eğlenceli dakikaları dün sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı.
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