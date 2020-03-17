Galatasaray Beşiktaş’ın düştüğü duruma düşebilir

55 milyon Euro maaş bütçesi olan G.Saray Devle r Ligi’ne kalamazsa Falcao, Muslera ve Feghouli gib i yüksek maaşlı oyuncuların satılması gündeme gelecek... Beşiktaş’ın 2 sezon önce düştüğü duruma dü-ş mek istemeyen yönetim Devler Ligi’ni hedefliyor . Aksi takdirde kadroda önemli bir küçültme yaşanabilir.

40 MİLYON EURO ÇOK ÖNEMLİ



Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunda yer alan yıldızlara şu anda yaklaşık 55 milyon Euro maaş ödüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği takdirde kulübün kasasına 40 milyon Euro'luk bir gelir girmemiş olacak.

YILDIZ OYUNCULAR SATILABİLİR



Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gidemediği takdirde Radamel Falcao, Younes Belhanda, Fernando Muslera ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması da gündeme gelecek.

BEŞİKTAŞ'TA DA AYNISI YAŞANDI

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda Beşiktaş'ın 2 sezon önce yaşadığı durum Sarı- Kırmızılılar'ın başına gelmiş olacak. Bu nedenle Cimbom sıkıntılı.

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