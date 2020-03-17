17 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray Beşiktaş’ın düştüğü duruma düşebilir

Ya Devler Ligi ya kriz!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

55 milyon Euro maaş bütçesi olan G.Saray Devle r Ligi’ne kalamazsa Falcao, Muslera ve Feghouli gib i yüksek maaşlı oyuncuların satılması gündeme gelecek... ’ın 2 sezon önce düştüğü duruma dü-ş mek istemeyen yönetim Devler Ligi’ni hedefliyor . Aksi takdirde kadroda önemli bir küçültme yaşanabilir.

40 MİLYON EURO ÇOK ÖNEMLİ

Sarı-kırmızılı yönetim kadrosunda yer alan yıldızlara şu anda yaklaşık 55 milyon Euro maaş ödüyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidilemediği takdirde kulübün kasasına 40 milyon Euro'luk bir gelir girmemiş olacak.

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'ne gidemediği takdirde , Younes Belhanda, ve Sofiane Feghouli gibi yüksek maaşlı futbolcuların elden çıkarılması da gündeme gelecek.

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Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden uzak kaldığı takdirde takımda küçülmeye gidilecek. Bu durumda 'ın 2 sezon önce yaşadığı durum Sarı- Kırmızılılar'ın başına gelmiş olacak. Bu nedenle Cimbom sıkıntılı.

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