17 Mart 2020, Salı
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Yenilgiyi unuttu
Giriş Tarihi: 17.03.2020
Beşiktaş derbisiyle yenilmezlik serisi 10’a çıktı
Galatasaray, Beşiktaş ile berabere kaldı ama yenilmezlik unvanını da sürdürdü. Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından çıktığı 10 maçta yenilgi yüzü görmedi. Bu maçlarda 8 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 2 kez de berabere kaldı. Ligin ilk devresini topladığı 27 puanla 7. sırada ve zirvenin 10 puan gerisinde tamamlayan Cimbom, Süper Lig'in ikinci devresinde büyük bir çıkış yakalayarak üst sıralara tırmandı. İkinci devrenin ilk 9 haftasında 23 puan toplayan sarı-kırmızılılar, zirve ile puan farkını 3'e düşürdü.
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