16 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaraylı Ryan Donk'tan koronavirüs uyarısı! "Sahada olduğumuza bakmayın..."

Donk'tan koronavirüs uyarısı!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 Giriş Tarihi: 16.03.2020

Galatasaraylı futbolcu , dünyada etkisini gösteren korona virüs konusunda uyarı yaptı. , takipçilerine, "Bizim sahada olduğumuza bakmayın" diye seslendi.

Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu , korona virüse karşı uyarılarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan 33 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın her yerine ulaşan bu virüse karşı sorumluluk hepimizin. Önleyebilmek için hep birlikte hareket etmeli, yetkilileri dinlemeliyiz. Ellerimizi sık sık yıkamalı ve kalabalıklardan uzak kalmalıyız. Gerekmedikçe evden çıkmamalıyız. Bizim sahada olduğumuza bakmayın, herkese sağlıklı ve güvenli günler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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