16 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Onyekuru 3 maçtır sessiz

Onyekuru 3 maçtır sessiz
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.03.2020

'ın derbisinde çok şeyler beklediği Onyekuru, 1 gol atıp maça damga vurduğu derbisinden beri sessiz kaldı. 22 yaşındaki genç kanat oyuncusu, 3-0 kazanılan maçı ve 2-2 sona eren karşılaşmasında skora etki edemedi.

derbisine de ilk 11'de başlayan ve 87. dakikada yerini Emre Akbaba'ya bırakan Nijeryalı futbolcu, ceza sahası içinden çektiği 3 şutta 1 isabet sağladı. Onyekuru, Beşiktaş'ta ve sonrasında yerine giren Lens'le girdiği mücadelelerde geçmiş performanslarını aratan bir futbol ortaya koydu.

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