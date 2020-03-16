16 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da seri 8 maça çıktı

Galatasaray'da seri 8 maça çıktı
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 16.03.2020

iç sahada farklı bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar evinde sadece ’e mağlup olmuştu. Dün ile berabere kalarak ‘yenilmezlik serisini’ 8’e çıkardı.

Cimbom bu sezon sahasında sadece 'e kaybetmişti. O karşılaşmadan sonra çıktığı , Ankaragücü, , Denizlispor, , ve mücadelelerinde kaybetmemişti. Bu maçlardan 6 galibiyet çıkaran Aslan, Ankaragücü ile berabere kalmıştı. dün de ile oynadığı maçta eşitliği bozamadı ancak yenilmezlik serisin 8 maça çıkardı. Koronavirüs sebebiyle taraftar desteğinden mahrum kalan sarı-kırmızılılar buna rağmen rakibine göre daha üstün bir performans sergilemesine rağmen 3 puana uzanamadı.

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