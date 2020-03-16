Galatasaray'da seri 8 maça çıktı

Galatasaray iç sahada farklı bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar evinde sadece Başakşehir’e mağlup olmuştu. Dün Beşiktaş ile berabere kalarak ‘yenilmezlik serisini’ 8’e çıkardı.

Cimbom bu sezon sahasında sadece Başakşehir'e kaybetmişti. O karşılaşmadan sonra çıktığı Alanyaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Denizlispor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği mücadelelerinde kaybetmemişti. Bu maçlardan 6 galibiyet çıkaran Aslan, Ankaragücü ile berabere kalmıştı. Galatasaray dün de Beşiktaş ile oynadığı maçta eşitliği bozamadı ancak yenilmezlik serisin 8 maça çıkardı. Koronavirüs sebebiyle taraftar desteğinden mahrum kalan sarı-kırmızılılar buna rağmen rakibine göre daha üstün bir performans sergilemesine rağmen 3 puana uzanamadı.

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