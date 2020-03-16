Galatasaray'da seri 8 maça çıktı
Galatasaray iç sahada farklı bir performans sergiliyor. Sarı-kırmızılılar evinde sadece Başakşehir’e mağlup olmuştu. Dün Beşiktaş ile berabere kalarak ‘yenilmezlik serisini’ 8’e çıkardı.
Cimbom bu sezon sahasında sadece Başakşehir'e kaybetmişti. O karşılaşmadan sonra çıktığı Alanyaspor, Ankaragücü, Antalyaspor, Denizlispor, Kayserispor, Yeni Malatyaspor ve Gençlerbirliği mücadelelerinde kaybetmemişti. Bu maçlardan 6 galibiyet çıkaran Aslan, Ankaragücü ile berabere kalmıştı. Galatasaray dün de Beşiktaş ile oynadığı maçta eşitliği bozamadı ancak yenilmezlik serisin 8 maça çıkardı. Koronavirüs sebebiyle taraftar desteğinden mahrum kalan sarı-kırmızılılar buna rağmen rakibine göre daha üstün bir performans sergilemesine rağmen 3 puana uzanamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...