16 Mart 2020, Pazartesi
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"Belhanda bizi sınıyor!"
Giriş Tarihi: 16.03.2020
Fatih Terim, Beşiktaş karşısında tercihini Younes Belhanda'dan yana kullandı ve ilk 11'de sahaya sürdü. Ancak tecrübeli futbolcu, ilk yarıdaki performansıyla tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı.
7 top kaybıyla 45 dakikanın en fazla top kaybeden futbolcusu olan Belhanda, sarı- kırmızılı taraftarların da sosyal medya üzerinden büyük tepkisini çekti. Belhanda'nın performansını eleştiren sarıkırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden "Öldürmeyen Allah, Belhanda'yla sınıyor" şeklinde yorumda bulundu. Terim ikinci yarının başında Belhanda'yı alıp Ömer'i sahaya sürdü.
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