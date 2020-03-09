09 Mart 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao bir açıldı pir açıldı!

Radamel Falcao bir açıldı pir açıldı!
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Rademel Falcao sakatlıktan iyi döndü. Falcao, çıktığı son 7 karşılaşmada 8 kez rakip fileleri havalandırırken 1 de asist yaptı.

'da sakatlığı nedeniyle lig maçlarının neredeyse yarısında forma giyemeyen Kolombiyalı yıldız futbolcu, son haftalardaki skorer performansıyla göz dolduruyor. Falcao, ligde görev aldığı son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı

'in 25. haftasında deplasmanda ile berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız futbolcu , son dönemdeki skorer performansıyla göz dolduruyor. Galatasaray'ın sezon başında temsilcisi Monaco'dan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle birçok karşılaşmada görev alamadığı ligde son haftalarda düzenli forma şansı buldu. Sezonun ilk yarısında aşil tendonunda yaşadığı sakatlık dolayısıyla uzun süre takımdan ayrı kalan Radamel Falcao, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 maçta forma giyerken, bunların 10'unda ilk 11'de sahaya çıktı. Yıldız futbolcu, özellikle son haftalarda attığı gollerle kalitesini göstermeye başladı.

SON 7 MAÇINDA 8 GOL

Radamel Falcao, Süper Lig'de forma giydiği son 7 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırdı. Kolombiyalı futbolcu, bu sürede görev aldığı Fraport TAV ve maçlarında ikişer kez topu filelerle buluştururken, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, ve Demir Grup Sivasspor müsabakalarında da birer gol kaydetti. Falcao, bu dönemde sadece sonradan oyuna dahil olup 10 dakika sahada kaldığı BtcTurk maçında skor üretemedi.

TAKIMIN EN SKORERİ

Radamel Falcao, son haftalarda kaydettiği gollerle bu sezon ligde sarı-kırmızılı takımın en skorer ismi oldu. Süper Lig'de 9 kez ağları havalandıran Falcao'yu, 6 golle takip ediyor. Galatasaray'da ile devre arasında takımdan ayrılan de beşer golle üçüncü sırayı paylaşıyor.

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