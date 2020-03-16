Galatasaray ve Beşiktaş derbilerde vasatlar

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. İki takım da bu sezon ligde beşer derbiye çıktı. Galatasaray bu sezon 5 derbi mücadelesinden 4 puan çıkardı Beşiktaş ise 5 puan toplayabildi.

Süper Lig'in 26. haftasında TT Stadı'nda karşılaşan Galatasaray ile Beşiktaş golsüz beraberlikle puanları paylaşırken, iki takım da bu sezonki derbilerde pek verimli sonuçlar elde edemedi. Beşiktaş da Galatasaray da bu sezon beşer derbi mücadelesine çıktılar. Sarı-kırmızılı takım, ligde Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı maçlardan 3 beraberlk, 1 yenilgi ve 1 galibiyet alıp derbilerden 6 puan çıkardı. Galatasaray, ilk maçta Beşiktaş'a yenilmişti. Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmalarda bir beraberlik, bir galibiyet elde etmişti. Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısında Trabzonspor ile de 1-1 kalmıştı. Beşiktaş ise bu sezonki lig derbilerinde 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 1 galibiyetle 5 puan toplayabildi. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'ı kendi sahasında ilk yarıda 1-0 yenip tek derbi zaferini almıştı. Trabzonsor ile oynadığı karşılaşmaların ilkini 4-1 kaybedip, ikincisini 2-2 bitirmişti. Kara Kartal, Fenerbahçe ile Kadıköy'de oynadığı mücadelede de 3-1 mağlup olmuştu. Hem Galatasaray hem Beşiktaş'ın bu sezon birer derbisi kaldı. Galatasaray'ın Trabzonspor, Beşiktaş'ın Fener denbisi var.

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