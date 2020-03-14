14 Mart 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Radamel Falcao derbilere nasıl hazırlanıyor?

Falcao'nun sıradaki hedefi Beşiktaş!
GALATASARAY
Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 Giriş Tarihi: 14.03.2020

'in 26. haftasında sahasında ile karşı karşıya gelecek. Son haftalarda sarı-kırmızılı takımın gol yükünü çeken Kolombiyalı forvet , derbi maçlarına nasıl hazırlandığını açıkladı.

'de ikinci devreye çok iyi performansla giriş yapan , ile anlaştıktan sonra ivme yakalayan 'ı sahasında konuk edecek. Dev derbi öncesi Cimbom'un tecrübeli golcüsü , beIN SPORTS'un sorularını yanıtladı ve derbiye nasıl hazırlandığını açıkladı.

"BEŞİKTAŞ ÇOK İYİ OYUNCULARA SAHİP"

34 yaşındaki tecrübeli golcü, "Beşiktaş çok önemli bir rakibimiz. Porto, Atletico Madrid ve Monaco ile oynadığım dönemde kendilerine karşı mücadele ettim. Çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için yarışta ilk sırayı alabilmek adına önemli bir maç. Bu tip maçlar oyuncular için heyecan verici. Kazanmamız gereken bu 90 dakika sonrasında iyi bir galibiyet almayı düşünüyoruz.

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin değeri 1 milyar 230 milyon TL

DERBİLERE NASIL HAZIRLANIYOR?

Derbilere nasıl hazırlandığı ile ilgili soruyu Falcao, "Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz, hataya yer yok. Bu yüzden dikkatli olup farkımızı göstermeliyiz.

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