Fatih Terim'den futbolcularına galibiyet emri
Fenerbahçe’den sonra Beşiktaş’ı da yenmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem zirve mücadelesini sürdürmek hem de ilk yarıdaki maçın rövanşını almayı hedefliyor. Terim, “Sivas maçında 2 puandan olduk. Artık kayıp istemiyorum” dedi.
Galatasaray'da tüm dikkatler Beşiktaş derbisine çevrildi. Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan ve 2 puan bırakan Cimbom, pazar akşamı oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanıp yeni bir seri başlatmanın planlarını yapıyor. Fenerbahçe derbisinden galibiyetle ayrılarak 20 yıl sonra Kadıköy'de 3 puan sevinci yaşayan sarıkırmızılılar Beşiktaş'ı da yenerek aldığı başarılı sonuçlara bir yenisi daha eklemek ve ilk yarıdaki mağlubiyeti de telafi etmeyi amaçlıyor.
SERGEN YALÇIN UYARISI
Galatasaray deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybetmişti. Her açıdan kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına Sivas maçındaki hatalarını anlattı ve "Çok değerli puanlar yitirdik. Ayrıca galibiyet serimiz sona erdi. Ama Beşiktaş maçıyla bu durumu düzeltebiliriz. Herkes bu karşılaşmaya özel olarak hazırlansın. Artık kayıp istemiyorum" ifadesini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın Sergen Yalçın ile çıkış halinde olduğunu da hatırlattı.
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