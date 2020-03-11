11 Mart 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Fatih Terim'den futbolcularına galibiyet emri

Terim'den futbolcularına galibiyet emri
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 11.03.2020

’den sonra ’ı da yenmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem zirve mücadelesini sürdürmek hem de ilk yarıdaki maçın rövanşını almayı hedefliyor. Terim, “ maçında 2 puandan olduk. Artık kayıp istemiyorum” dedi.

'da tüm dikkatler derbisine çevrildi. Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan ve 2 puan bırakan Cimbom, pazar akşamı oynanacak zorlu karşılaşmayı kazanıp yeni bir seri başlatmanın planlarını yapıyor. derbisinden galibiyetle ayrılarak 20 yıl sonra 'de 3 puan sevinci yaşayan sarıkırmızılılar Beşiktaş'ı da yenerek aldığı başarılı sonuçlara bir yenisi daha eklemek ve ilk yarıdaki mağlubiyeti de telafi etmeyi amaçlıyor.

SERGEN YALÇIN UYARISI

Galatasaray deplasmanda oynanan maçı 1-0 kaybetmişti. Her açıdan kritik bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden teknik direktör , oyuncularına maçındaki hatalarını anlattı ve "Çok değerli puanlar yitirdik. Ayrıca galibiyet serimiz sona erdi. Ama Beşiktaş maçıyla bu durumu düzeltebiliriz. Herkes bu karşılaşmaya özel olarak hazırlansın. Artık kayıp istemiyorum" ifadesini kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Beşiktaş'ın ile çıkış halinde olduğunu da hatırlattı.

Mert Hakan’a 7 milyon TL haberin devamı

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